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Новое поколение Toyota Century оценили в 11,3 млн рублей
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Новое поколение Toyota Century оценили в 11,3 миллиона рублей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Японский автогигант Toyota начинает продажи на родном авторынке новую генерацию своего премиального седана Century. Автомобиль стал самым дорогим в линейке марки с начальной стоимостью в 19 миллионов 600 тысяч иен, что при пересчете на российскую валюту составляет примерно 11 миллионов 300 тысяч рублей.
Новое поколение седана Century было представлено осенью прошлого года в рамках автомобильной выставки в Токио. Автомобиль оборудован четырьмя раздельными креслами, отделанными 100-процентной шерстью. Для задних пассажиров предусмотрен 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 20-ю динамиками, а также 7-дюймовая сенсорная панель, с помощью которой можно управлять различными функциями и системами машины.
Седан оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 5-литрового «атмосферника» V8, выдающего 380 лошадиных сил мощности и электромотора на 165 кВт. Суммарная их отдача составляет 431 лошадиную силу.
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