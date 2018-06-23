Новое поколение Toyota Century оценили в 11,3 млн рублей

Новое поколение Toyota Century оценили в 11,3 миллиона рублей

Японский автогигант Toyota начинает продажи на родном авторынке новую генерацию своего премиального седана Century. Автомобиль стал самым дорогим в линейке марки с начальной стоимостью в 19 миллионов 600 тысяч иен, что при пересчете на российскую валюту составляет примерно 11 миллионов 300 тысяч рублей.

Новое поколение седана Century было представлено осенью прошлого года в рамках автомобильной выставки в Токио. Автомобиль оборудован четырьмя раздельными креслами, отделанными 100-процентной шерстью. Для задних пассажиров предусмотрен 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 20-ю динамиками, а также 7-дюймовая сенсорная панель, с помощью которой можно управлять различными функциями и системами машины.

Седан оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 5-литрового «атмосферника» V8, выдающего 380 лошадиных сил мощности и электромотора на 165 кВт. Суммарная их отдача составляет 431 лошадиную силу.