Первый российский солнцемобиль испытали на гоночной трассе

На гоночной трассе «Сочи Автодром» прошел испытания первый российский автомобиль на солнечных батареях. Солнцемобиль под названием SOL, как сообщает ТАСС, разработан командой Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; в прошлом году концепцию поддержало Министерство промышленности и торговли РФ , а главным спонсором проекта выступает «Лаборатория Касперского»

На «Сочи Автодроме» SOL проехал два тестовых круга; машиной управлял пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Дэвид Маркозов. Солнцемобиль успешно прошел испытания и в ходе них показал скорость около 85-90 километров в час, передает ТАСС слова Евгения Захлебаева , руководителя Polytech Solar Team. Он также добавил, что на тестах в аэропорту Пулково, на прямом участке, машина смогла развить скорость 100 км/ч.

SOL был назван таким образом в честь одних солнечных суток на Марсе. Отмечается, что при помощи солнечных батарей, стоимость которых — не менее одного миллиона рублей, он может быть полностью заряжен, простояв на солнце около шести-семи часов; при этом машина может заряжаться и в процессе езды.

В следующем месяце SOL должен будет поучаствовать в чемпионате American Solar Challenge в США. В его рамках на дальность хода соревнуются солнечные автомобили; протяженность маршрута составляет около 3 000 км.