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Первый российский солнцемобиль испытали на гоночной трассе
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Первый российский солнцемобиль испытали на гоночной трассе 

Популярная механика 26 минут назад
Фото: Популярная механика
На гоночной трассе «Сочи Автодром» прошел испытания первый российский автомобиль на солнечных батареях. Солнцемобиль под названием SOL, как сообщает ТАСС, разработан командой Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; в прошлом году концепцию поддержало Министерство промышленности и торговли РФ, а главным спонсором проекта выступает «Лаборатория Касперского».
На «Сочи Автодроме» SOL проехал два тестовых круга; машиной управлял пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Дэвид Маркозов. Солнцемобиль успешно прошел испытания и в ходе них показал скорость около 85-90 километров в час, передает ТАСС слова Евгения Захлебаева, руководителя Polytech Solar Team. Он также добавил, что на тестах в аэропорту Пулково, на прямом участке, машина смогла развить скорость 100 км/ч.
SOL был назван таким образом в честь одних солнечных суток на Марсе. Отмечается, что при помощи солнечных батарей, стоимость которых — не менее одного миллиона рублей, он может быть полностью заряжен, простояв на солнце около шести-семи часов; при этом машина может заряжаться и в процессе езды.
В следующем месяце SOL должен будет поучаствовать в чемпионате American Solar Challenge в США. В его рамках на дальность хода соревнуются солнечные автомобили; протяженность маршрута составляет около 3 000 км.
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