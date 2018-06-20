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Девять мест при длине в 4,4 метра: новый кросс Mahindra выходит на рынок
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Девять мест при длине в 4,4 метра: новый кросс Mahindra выходит на рынок 

Карельские вести 2 часа назад
В Индии стартуют продажи «растянутой» версии вседорожника TUV300. В пересчете на наши деньги модель обойдется примерно в 900 000 — 1 031 000 рублей.
«Короткий» кроссовер Mahindra TUV300, построенный на базе рамного вседорожника Mahindra Scorpio, вышел на индийский рынок в 2015 году. Спереди у кросса — двухрычажная подвеска, сзади — неразрезной мост на пружинах. В конце 2017-го в Сети появились фото удлиненной модификации — такой автомобиль получил к названию приставку Plus. Теперь же Mahindra официально представила новую версию и назвала ее цены.
Длина TUV300 Plus равна 4 400 мм, что на 405 мм больше, чем у стандартной модели, высота составляет 1 812 мм (-14 мм по сравнению с TUV300). Ширина и колесная база такие же, как у обычного TUV300, — 1 835 и 2 680 мм соответственно. Также TUV300 Plus получил иные передний бампер и противотуманки.
Новая версия доступна с девятиместным салоном: за вторым рядом кресел друг напротив друга установлены два дивана. «Короткий» TUV300 — семиместный, схема та же, только вместо диванов — два отдельных сиденья.
TUV300 Plus оснащается турбодизелем mHawk 2.2 мощностью 120 л.с., который работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». Семиместный TUV300 в Индии можно купить с дизелем mHawk 1.5 (84 или 100 л.с.), 5КВП или роботизированной трансмиссией. У обеих моделей имеется система рекуперации энергии торможения, заряжающая аккумулятор во время замедлений. Привод и у TUV300, и у TUV300 Plus — только задний.
Удлиненный кроссовер предлагается в трех комплектациях. «База» — пустая, нет ни подушек безопасности, ни ABS. Зато есть кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники. Такой TUV300 Plus обойдется в 959 000 рупий, что эквивалентно примерно 900 000 рублей по актуальному курсу. «Эйрбэги» водителя и переднего пассажира, ABS и EBD появляются в средней версии за 995 000 рупий (около 934 000 рублей). В топовом варианте есть мультимедийная система с тачскрином, кресла такого кросса обиты искусственной кожей. Цена самой дорогой комплектации — 1 098 600 рупий (около 1 031 000 рублей). «Короткий» TUV300 стоит от 826 000 рупий (около 775 000 рублей).
Mahindra TUV300 продают за пределами Индии. В частности, модель представлена в Южной Африке. Появится ли TUV300 Plus в других странах — информации пока нет.
По материалам: www.kolesa.ru
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