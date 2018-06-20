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Новый Volkswagen Passat выехал на тесты без камуфляжа
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Новый Volkswagen Passat выехал на тесты без камуфляжа 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Шпионы рассекретили внешность совершенно нового Volkswagen Passat для китайского рынка.
Незакамуфлированный прототип сфотографировали во время дорожных испытаний в Поднебесной. Как сообщают местные СМИ, новый «Пассат» «переедет» со старой платформы PQ46 на модульную архитектуру MQB.
По предварительным данным, в линейку двигателей войдут прежние бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2 литра. Первый выдает 150 л.с., а второй — 186 и 220 л.с. Трансмиссия — «механика» и 7-диапазонный DSG. Информации о том, останется ли в гамме топовый 250-сильный V6 объемом 3 литра, пока нет. Кроме того, новый Volkswagen Passat обзаведется гибридной модификацией GTE. В салонах местных дилеров автомобили появятся уже в августе.
Напомним, в России цены на «Пассат» начинаются от 1 399 000 рублей. Модель можно приобрести с дизельным двигателем TDI 150 л.с., а также бензиновыми TSI 150 л.с. и TSI 180 л.с.
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