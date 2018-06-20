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Новый «заряженный» Mercedes-Benz A45 AMG претендует на роль альфа-самца
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Новый «заряженный» Mercedes-Benz A45 AMG претендует на роль альфа-самца 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Очередная порция шпионских фотографий, запечатлевших прототип хот-хэтча во время испытаний, появилась в Сети. Прототип, попавшийся фотошпионам, почти не несет на себе камуфляжа. Казалось бы, это позволит сделать окончательные выводы о будущей внешности хэтчбека, однако, вопреки ожиданиям, задняя часть A45 AMG выглядит несколько проще, чем на прототипах на первых фотографиях.
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По предположениям издания Motor1, от камуфляжа производитель отказался просто потому, что тестирует прототипы в старом типе «одежки», а в серии хэтчбек получит куда более агрессивный обвес.
Дело в том, что новый Mercedes-AMG A45, по планам разработчиков, должен стать эталоном класса. В первую очередь, это должно сказаться на мощности силового агрегата. Главным конкурентом немцев в этом ключе выступают земляки из Audi с их RS 3, а также инженеры Volkswagen, которые обещают снабдить свой будущий Golf R силовой установкой мощностью около 400 л.с. Соответственно, по слухам, для A45 AMG в данный момент разрабатывается совершенно новый мотор, способный при объеме в 2,0 л развивать более 400 л.с.
Кроме того, хэтчбек может получить и топовую модификацию с еще более мощным двигателем. Рост отдачи обеспечит применение гибридных технологий: вспомогательного электродвигателя и турбокомпрессора с электрическим же приводом. Предполагаемые показатели этой силовой установки пока не известны.
Снабдят будущую новинку и новой роботизированной коробкой передач, и модифицированной системой полного привода. В итоге у Mercedes-AMG A45 на разгон до 100 км/ч будет уходить менее 4 секунд, тогда как нынешний 381-сильный хэтчбек проделывает это за 4,2 с.
На рынок новый король класса хот-хэтчей должен выйти в ближайшие пару лет.
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