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Президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник
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Президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня». В частности, глава государства усилил болтовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.
[В начале года стало известно, что в Туркменистане запретили любые автомобили, кроме белых. Машины других цветов направляли на штрафстоянки] (https://motor.ru/news/turkmen-11-01-2018.htm)
Постройка машины происходила в Центре автомобильного спорта. Президент сделал наброски того, как можно оформить гоночные автомобили, а потом принялся за чертежи переоборудования внедорожников, которое должно «повысить их технический потенциал». После завершения сборки Бердымухамедов в качестве пилота, а его сын — в качестве штурмана, испытали собранный внедорожник на специальной трассе.
Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.
В ноябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил ходовые качества BMW M3 на гоночном треке и даже покрутил на спорткаре «пончики».
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