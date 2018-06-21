Президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня». В частности, глава государства усилил болтовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.

[В начале года стало известно, что в Туркменистане запретили любые автомобили, кроме белых. Машины других цветов направляли на штрафстоянки] (https://motor.ru/news/turkmen-11-01-2018.htm)

Постройка машины происходила в Центре автомобильного спорта. Президент сделал наброски того, как можно оформить гоночные автомобили, а потом принялся за чертежи переоборудования внедорожников, которое должно «повысить их технический потенциал». После завершения сборки Бердымухамедов в качестве пилота, а его сын — в качестве штурмана, испытали собранный внедорожник на специальной трассе.

Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.