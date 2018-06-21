Ещё
Президент Туркменистана собрал внедорожник по своим чертежам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Туркменистана собрал внедорожник по своим чертежам 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Как сообщают местные СМИ, президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном посетил Центр автомобильного спорта, где «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах».
Глава Туркменистана сделал несколько набросков, как можно оформить машины, а затем принялся за чертежную работу по переоборудованию спортивного автомобиля.
«Отметив, что болтовой каркас можно усилить для большей устойчивости во время гонки по бездорожью, президент заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали, чтобы придать всей конструкции дополнительную надежность», — пишет издание «Хроника Туркменистана». Затем Бердымухамедов в качестве пилота, а сын — в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль.
Популярная механика: последние новости
Первый российский солнцемобиль испытали на гоночной трассе «Серебряная жила»: новый голландский автомобиль с редким кузовом Volvo приоткрыла завесу тайны над седаном S60
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: четверо погибших196
Первая смерть на Крымском мосту
Новая драма на Кутузовском: мажоры сгорели заживо6
Из-за водителя взорвалась АЗС2
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение