Президент Туркменистана собрал внедорожник по своим чертежам

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Как сообщают местные СМИ, президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном посетил Центр автомобильного спорта, где «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах».

Глава Туркменистана сделал несколько набросков, как можно оформить машины, а затем принялся за чертежную работу по переоборудованию спортивного автомобиля.

«Отметив, что болтовой каркас можно усилить для большей устойчивости во время гонки по бездорожью, президент заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали, чтобы придать всей конструкции дополнительную надежность», — пишет издание «Хроника Туркменистана». Затем Бердымухамедов в качестве пилота, а сын — в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль.