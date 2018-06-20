За державу не обидно

Новинка отечественного автопрома — лимузин Aurus Senat — получился стильным и узнаваемым. По двигателю — самым мощным в мире. Но главное — это отечественный лимузин для первых лиц государства. Первый за последнюю четверть века.

С «премьерой» лимузинов проекта «Кортеж» Россия вошла в лигу стран, главы которых передвигаются на авто национального производства. Последним отечественным лидером, ездившим на российском ЗИЛе, был первый президент России Борис Ельцин . Но и он вскоре пересел на лимузин Mercedes. Такие же бронированные «пульманы» были в гаражах и Дмитрия Медведева , и Владимира Путина вплоть до прошлого года. И вот — «Кортеж».

Сначала, казалось, в российских условиях проект никогда не будет прибыльным. Но шло время, он принимал новые черты, и отношение в обществе к нему изменилось.

Первое — это идея создания единой модульной платформы. То, что изначально проектируется для первых лиц государства, со временем становится доступным для гражданских покупателей. На автомобилях класса «люкс» можно неплохо заработать, тем более что многие представители крупного бизнеса показательно пересядут на седаны «Сенат».

Второе — привлечение к процессу создания единой платформы иностранных специалистов, лучших двигателистов мира из Porsche . Созданы опять же модульные двигатели различной конфигурации, с различным числом цилиндров и различной мощностью. Но — это самое важное — по договору эти двигатели и вся документация на них являются собственностью России, что может стать толчком для развития отечественного моторостроения.

Третье — производство. На мощностях НАМИ, разработчика авто, вполне можно для начала собирать до 250 гражданских версий люксовых машин в год. А затем — на разных мощностях концерна «Соллерс» , в Ульяновске, в Елабуге, в Набережных Челнах — может быть развернуто действительно массовое производство седанов, внедорожников, микроавтобусов.

Так проект «Кортеж» за несколько лет прошел огромный путь от кульмана до реализации в металле и от неприятия к одобрению. Это тот случай, когда за державу не обидно.