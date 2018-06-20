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Фотогалерея: Новый минихэтч Audi A1
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Фотогалерея: Новый минихэтч Audi A1 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Самый компактный хэтчбек Audi переехал на новую платформу, стал немного крупнее, спортивнее и мощнее в топовой версии
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