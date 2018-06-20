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Фотогалерея: Новое спорткупе BMW 8-Series
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Фотогалерея: Новое спорткупе BMW 8-Series
LiveCars.Ru
50 минут назад
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Фото:
LiveCars.Ru
Новый двухдверный флагман линейки
BMW
получил полноприводное полноуправляемое шасси, спортивные пропорции и 530-сильный мотор
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