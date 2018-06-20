Тест-драйв корейского фастбека KIA Stinger

Вы когда-нибудь видели корейский спорткар? Нет? А он есть! Забудьте все, что вы знали о KIA раньше: прошу любить и жаловать самый шустрый и амбициозный автомобиль в продуктовой линейке марки — Stinger. Ракета? Да еще какая!

Конечно, «спорткар» применительно к новой модели KIA — чересчур громко сказано. А вот на городскую «зажигалку» Stinger тянет легко. Для непосвященных: речь идет о машине с эффектной внешностью, «вкусными потрохами» и некислым зарядом бодрости.

Ах да: это лифтбек, играющий по правилам гран туризмо. Хотя сами корейцы пафосно величают свое творение фастбеком. Что ж, не будем спорить, ведь Lexus с Infiniti тоже никто не мешает позиционировать себя премиальными брендами. Кстати, у владельцев авто этих марок при взгляде на новейший зенитно-ракетный комплекс марки KIA из глаз завистливо брызнут слезы.

Еще бы — автомобиль получился гораздо интереснее японских, а тот факт, что он корейский, заставляет нервничать даже «премиалов» из Европы. Впрочем, удивляться тут нечему: над экстерьером новинки трудились не абы где, а в Германии, да и салон с его исполнением и компоновкой типично немецкий. Не поспорить: автомобиль так же красив, как талия у Ольги Бузовой, удобен, как парик на голове Верки Сердючки, и понятен, как шуточки Евгения Петросяна . Проверим, насколько он быстрый.

Привет, ракета с 370-сильным, приправленным парой турбин V6 движком — рычишь ты так же грозно, как Анастасия Волочкова , садящаяся на шпагат. Погладишь педальку газа — а из двухстволки выхлопной системы выстреливает будь здоров. Ну ладно, хватит дразниться — нога сама липнет к акселератору, и за какие-то 4,9 секунды авто разменивает первую сотню. Восьмидиапазонный «автомат» только успевает щелкать передачами.

Руки потеют, живот прижимает к позвоночнику — на спидометре уже за 200 км/ч. Кайф! Да, KIA дает жару — из этой тачки попросту не хочется вылезать. С плотным и в меру мягким креслом сливаешься воедино, а со срезанным в нижней части штурвалом будто знаком еще с пеленок. Повороты Stinger режет гораздо приятнее, чем это делает очередная песня Стаса Михайлова

Конечно, полностью не отключающаяся система стабилизации не позволит скосить угол в затяжном дрифте, но повыпендриваться — еще как. Причем драйвер сам может скорректировать усилие на баранке и реакцию правой педали на нажатие. Кроме того, подвеска тут подстраивается под индивидуальную манеру езды. Даже стыки и мелкая рябь дорожного полотна, отражающиеся вибрациями на кузове, ни разу не омрачат общего впечатления от автомобиля.

Впрочем, жаркая версия авто с полным приводом и 3,3 л под капотом — не единственное, чем решили поразить нашего брата корейцы. Вот оно, главное оружие: 2-литровая модификация KIA Stinger с парочкой вариантов форсировки. Прежде всего это снаряд о 247 силах, который, как и в случае с «топовым топом», не лишен полного привода — больший момент приходится на заднюю ось, но легко перебрасывается до 50% на переднюю.

Надо сказать, что и с «четверкой» в моторном отсеке чувствовать себя обделенным на проезжей части не будешь. Ясное дело, что до паровозной тяги V6 ей далековато, но на свои цифры в ТТХ вполне себе жарит. Почаще и посильнее на газ — и все получится. Да и на налогах уже не разоришься.

А вот для самых экономных KIA выкатила бюджетную 197-сильную «хлопушку». Только прокатиться на ней, увы, вашему корреспонденту не довелось. Впрочем, к гадалке не ходи, самой популярной у нас окажется отнюдь не базовая версия, а промежуточная. А адреналина ей хватает сполна.

В общем, за рулем KIA Stinger никогда не опоздаешь. Но вот не успеть можешь легко — если за превышение скорости остановят придорожные полицейские! Ведь на этой машине так и хочется взлететь.

Источник