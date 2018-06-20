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Jeep раскрыл все подробности об обновленном Renegade
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Jeep раскрыл все подробности об обновленном Renegade 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Jeep распространила подробности об обновленном вседорожнике Renegade, первые фотографии которого показали в начале июня. Основными изменениями стало появление литрового мотора и двигателя 1.3.
От предшественника рестайлинговый Renegade можно отличить по светодиодным фарам головного света в стиле «Рэнглера», другой решетке радиатора, иному бамперу с изменившимися секциями воздухозаборников и противотуманных фар, а также по модернизированным задним фонарям.
В салоне изменился блок климат-контроля, появилась новая мультимедийная система (дисплеи от пяти до 8,4 дюйма) и встроенный держатель для смартфона, а также дополнительные отделения для мелочей, включая специальный карман для iPad Mini.
Базовым агрегатом теперь станет трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом один литр, который выдает 120 сил и 190 Нм крутящего момента. Еще одной новинкой стала 1,3-литровая «турбочетверка», доступная в двух вариантах мощности — 150 и 180 сил (у обоих 270 Нм). «Трешка» будет доступна только с передним приводом и «механикой», наименее мощный мотор 1.3 — с шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями и передним приводом, а топовый вариант — с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Для модели будут доступны и дизели: 120-сильный мотор 1.6 (может работать в паре с «роботом»), а также двухлитровые двигатели, выдающие 140 и 170 сил (для них предлагается «автомат»).
В оснащение модели вошли системы предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения непреднамеренного выхода из своей полосы, слежения за мертвыми зонами, а также автопарковщик и адаптивный круиз-контроль.
В Европе обновленный Renegade появится в сентябре. До России машина доберется к концу года.
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