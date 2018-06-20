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Porsche получает 10-процентную долю в компании Rimac
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Porsche получает 10-процентную долю в компании Rimac 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Хорватский Rimac продал 10% акций немецкой «Порше».
Porsche весьма неожиданно решила приобрести 10-процентную долю в Rimac Automobili — хорватской компании, производящей электрические суперкары. Какие плоды принесут инвестиции? Это остаётся большой тайной.
Отметим, что данная контора специализируется на том, что строит двухместные супермощные автомобили, такие как Concept One или C_Two. В настоящее время в Rimac, которая начала свою деятельность в 2009 году, работают около 400 человек.
При этом не только одними суперкарами занимается Rimac. Так, под маркой Greyp Bikes она делает электромотоциклы, а ещё ведёт разработку электрических силовых установок для других производителей.
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