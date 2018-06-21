Появились подробности о новом Jeep Renegade 2019

Новый Jeep Renegade имеет совершенно другой внешний вид а также несколько вариантов двигателя.

Самый маленький Jeep получил новый облик. Обновленный внедорожник поступит в продажу в 2019 году. Здесь мы уточним несколько деталей, которые будут присутствовать в новой машине.

Например, для автомобиля будет предложен ряд двигателей. Для начала будет доступен 1,0-литровый газовый вариант на 120 лошадиных сил (89 киловатт).

Немного больший 1,3-литровый движок будет иметь 150 или 180 лошадиных сил. Также предлагается дизельный вариант на 1,6 литров с 120 лошадиными силами или мотор на 2,0 литра с 140 или 170 лошадиными силами.

В зависимости от комплектации покупатели также могут выбрать шестиступенчатую механическую коробку передач, семиступенчатую двойную муфту сцепления или девятиступенчатый автомат.

Новый облик подчеркивают более современные фары, а трапециевидные колесные арки станут стандартом на всех Renegade. У автомобиля прекрасная панорамная крыша. Конкретная модель (изображенная выше в желтом цвете) — имеет отделку Trailhawk 2019 года — использует ту же полосу на капоте и уникальные колеса.