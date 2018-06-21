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Появились подробности о новом Jeep Renegade 2019
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Появились подробности о новом Jeep Renegade 2019 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Новый Jeep Renegade имеет совершенно другой внешний вид а также несколько вариантов двигателя.
Самый маленький Jeep получил новый облик. Обновленный внедорожник поступит в продажу в 2019 году. Здесь мы уточним несколько деталей, которые будут присутствовать в новой машине.
Например, для автомобиля будет предложен ряд двигателей. Для начала будет доступен 1,0-литровый газовый вариант на 120 лошадиных сил (89 киловатт).
Немного больший 1,3-литровый движок будет иметь 150 или 180 лошадиных сил. Также предлагается дизельный вариант на 1,6 литров с 120 лошадиными силами или мотор на 2,0 литра с 140 или 170 лошадиными силами.
В зависимости от комплектации покупатели также могут выбрать шестиступенчатую механическую коробку передач, семиступенчатую двойную муфту сцепления или девятиступенчатый автомат.
Новый облик подчеркивают более современные фары, а трапециевидные колесные арки станут стандартом на всех Renegade. У автомобиля прекрасная панорамная крыша. Конкретная модель (изображенная выше в желтом цвете) — имеет отделку Trailhawk 2019 года — использует ту же полосу на капоте и уникальные колеса.
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