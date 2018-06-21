У Mazda CX-5 может появиться двигатель с турбонаддувом

Автопроизводитель Mazda сообщает, что внедорожник СХ-5 может позаимствовать 2,5-литровый двигатель от CX-9.

Несмотря на то, что Mazda в прошлом снизила производство двигателей с турбонаддувом, похоже они, возвращаются к этой идее. Напомним, внедорожник CX-9, как и обновленный седан Mazda6, оснащен 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом.

Теперь слухи указывают на третье предложение Mazda с более мощным двигателем.

Согласно сертификационному документу, Mazda может использовать тот же 2,5-литровый турбированный двигатель в своем бестселлере CX-5, который стоит и на CX-9. Сообщается, что Mazda тестирует двигатель на обоих автомобилях в США.

2,5-литровый турбированный мотор станет приятным дополнением к атмосферному диапазону. В настоящее время CX-5 предлагается либо с 2,0-литровым четырехцилиндровым Skyactiv мощностью 156 лошадиных сил и 203 Ньютон-метра крутящего момента, либо без турбонадддува 2,5-литровый на 187 лошадиных сил (252 Нм).

Турбированный двигатель на СХ-9, между тем, имеет мощность 227 лошадей.

Но хоть двигатели с турбонаддувом и будут рассматриваться в линейке Mazda в дальнейшем, со счетов дизель сбрасывать нельзя. В компании говорят, что дизельные двигатели по-прежнему в почете в Соединённых Штатах.

Когда представят турбированный CX-5 или сколько лошадиных сил будет производить новая установка, информации нет. Однако ожидается, что он выйдет где-то к концу года или в начале 2019 года.

Также ходят слухи, что новая Mazda может дебютировать в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.