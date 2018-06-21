Ещё
У Mazda CX-5 может появиться двигатель с турбонаддувом
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Mazda CX-5 может появиться двигатель с турбонаддувом 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Mazda сообщает, что внедорожник СХ-5 может позаимствовать 2,5-литровый двигатель от CX-9.
Несмотря на то, что Mazda в прошлом снизила производство двигателей с турбонаддувом, похоже они, возвращаются к этой идее. Напомним, внедорожник CX-9, как и обновленный седан Mazda6, оснащен 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом.
Теперь слухи указывают на третье предложение Mazda с более мощным двигателем.
Согласно сертификационному документу, Mazda может использовать тот же 2,5-литровый турбированный двигатель в своем бестселлере CX-5, который стоит и на CX-9. Сообщается, что Mazda тестирует двигатель на обоих автомобилях в США.
2,5-литровый турбированный мотор станет приятным дополнением к атмосферному диапазону. В настоящее время CX-5 предлагается либо с 2,0-литровым четырехцилиндровым Skyactiv мощностью 156 лошадиных сил и 203 Ньютон-метра крутящего момента, либо без турбонадддува 2,5-литровый на 187 лошадиных сил (252 Нм).
Турбированный двигатель на СХ-9, между тем, имеет мощность 227 лошадей.
Но хоть двигатели с турбонаддувом и будут рассматриваться в линейке Mazda в дальнейшем, со счетов дизель сбрасывать нельзя. В компании говорят, что дизельные двигатели по-прежнему в почете в Соединённых Штатах.
Когда представят турбированный CX-5 или сколько лошадиных сил будет производить новая установка, информации нет. Однако ожидается, что он выйдет где-то к концу года или в начале 2019 года.
Также ходят слухи, что новая Mazda может дебютировать в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Car.ru: последние новости
Совсем чуть-чуть: Mazda несколько обновила родстер MX-5 В Сеть попали фото Volkswagen Passat нового поколения Mercedes-Benz тестирует электрический кроссовер EQC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми153
Первая смерть на Крымском мосту304
В Москве введен план «Перехват»2
В ДТП в Петербурге погибли три человека
Арест на трое суток: полиция поймала автобэтмена2
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение