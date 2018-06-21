Компания Audi и Hyundai выпустят совместно водородный автомобиль

Компании Audi Hyundai заключили контракт о совместной работе.

В планах у двух успешных автомобильных компаний создать совершенно новую линейку водородных автомобилей. Соглашение позволяет создавать машину будущего используя технологии и патенты обеих компаний, что ускоряет процесс работы вдвое.

Союз сторон придаст изобретённой модели огромную популярность, а вместе с тем задействует в спросе на автомобиль большую часть населения. Ведь теперь, любители того или иного представителя наверняка возжелают заполучить необычную модель.

Специалисты компании Audi трудятся над изобретениями уже больше 20-ти лет.