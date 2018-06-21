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Компания Audi и Hyundai выпустят совместно водородный автомобиль
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Компания Audi и Hyundai выпустят совместно водородный автомобиль 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компании Audi и Hyundai заключили контракт о совместной работе.
В планах у двух успешных автомобильных компаний создать совершенно новую линейку водородных автомобилей. Соглашение позволяет создавать машину будущего используя технологии и патенты обеих компаний, что ускоряет процесс работы вдвое.
Союз сторон придаст изобретённой модели огромную популярность, а вместе с тем задействует в спросе на автомобиль большую часть населения. Ведь теперь, любители того или иного представителя наверняка возжелают заполучить необычную модель.
Специалисты компании Audi трудятся над изобретениями уже больше 20-ти лет.
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