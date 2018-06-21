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В Сети появились первые снимки усовершенствованного LADA Largus
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В Сети появились первые снимки усовершенствованного LADA Largus 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Как только российский автоконцерн АвтоВАЗ объявил о намерениях модернизировать LADA Largus, в Сети сразу опубликовали первые изображения обновленного фургона.
Новинку собираются показать на автомероприятии в Москве уже в последний месяц лета.
Напомним, что не так давно появились сведения о модели Largus, которую хотят сделать аналогом Dacia Logan MCV, который был выпущен в 2008 году.
Как обсуждают эксперты, изменениям подвергнется передняя часть авто: оптика и бампер спереди приобретут стиль Vesta и XRay. Не исключено, что в фургоне появятся стойки по бокам и черные оконные рамки.
Официальных подтверждений слухам относительно LADA Largus пока не поступало, но свободные дизайнеры предполагают, что задний бампер и дверные молдинги тоже обретут очертания в стиле Лада Веста.
Актуальная версия фургона LADA Largus имеет под капотом 1,6 литровый агрегат силой 87 и 106 «лошадок», которые оценены в базовой комплектации в 554,9 и 645,4 тысяч рублей соответственно.
В «начинке» обновленного LADA Largus ожидается кондиционер, подушки безопасности, ГУР и 5 мест в салоне, что непременно отразится на стоимости фургона.
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