В Сети появились первые снимки усовершенствованного LADA Largus

Новинку собираются показать на автомероприятии в Москве уже в последний месяц лета.

Напомним, что не так давно появились сведения о модели Largus, которую хотят сделать аналогом Dacia Logan MCV, который был выпущен в 2008 году.

Как обсуждают эксперты, изменениям подвергнется передняя часть авто: оптика и бампер спереди приобретут стиль Vesta и XRay. Не исключено, что в фургоне появятся стойки по бокам и черные оконные рамки.

Официальных подтверждений слухам относительно LADA Largus пока не поступало, но свободные дизайнеры предполагают, что задний бампер и дверные молдинги тоже обретут очертания в стиле Лада Веста

Актуальная версия фургона LADA Largus имеет под капотом 1,6 литровый агрегат силой 87 и 106 «лошадок», которые оценены в базовой комплектации в 554,9 и 645,4 тысяч рублей соответственно.

В «начинке» обновленного LADA Largus ожидается кондиционер, подушки безопасности, ГУР и 5 мест в салоне, что непременно отразится на стоимости фургона.