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Спортивный Audi S1 появится в конце 2019 года
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Спортивный Audi S1 появится в конце 2019 года 

Auto.Today 55 минут назад
Фото: Auto.Today
Второе поколение Audi S1 стремиться стать самым мощным автомобилем и превзойти своих конкурентов, предложив примерно 250 лошадиных сил от четырехцилиндрового двигателя, согласно данным Autocar.
Предстоящий Audi S1 2019 модельного года должен использовать полноприводную систему, способную предоставить лучшие динамические характеристики. Это означает, что автомобиль сможет разгоняться 0-100 километров в час быстрее чем за 5,9 секунд. Новинка также получит немало возможностей благодаря использованию модернизированной платформы MQB A0, а в сочетании с адаптивной подвеской новый Audi S1 должен обеспечить впечатляющий опыт вождения. Помимо указанных модернизаций, S1 должен получить большей функций, а также другие колеса. Пока неясно, будет ли предстоящий Audi предлагаться с механической коробкой передач, учитывая, что A1 40 TFSI, оснащенный 2,0-литровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил, доступен только с коробкой с двойным сцеплением.
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