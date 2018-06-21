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В Калининграде начали выпускать грузовики Hyundai HD35
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В Калининграде начали выпускать грузовики Hyundai HD35 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
На калининградском заводе «АВТОТОР» приступили к сборке южнокорейских грузовиков Hyundai HD35.
Как отметили на заводе, это уже вторая модель южнокорейского бренда, которую у них собирают по полному циклу.
По словам руководителей производителя еще до начала работ были оборудованы новые цеха: сварной, покрасочный и сборочный.
Представитель «АВТОТОРа» Сергей Луговой официально заявил о старте полного производственного цикла по выпуску грузовиков Hyundai HD35.
Напомним, что в минувшем году отечественный завод начал выпускать коммерческие грузовые модели Hyundai HD78 и для осуществления этого проекта тоже были возведены дополнительные производственные площадки: сварной цех, а также камеры по покраске и дождеванию.
На сегодняшний день на «АВТОТОРе» собирают пять грузовиков Hyundai, имеющих по несколько комплектаций и модификаций.
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