Предстоящий Volvo S60 показан в очередном тизере

В преддверии официальной премьеры Volvo S60, которая состоится 20 июня, шведская компания продолжает дразнить публику, демонстрируя очередной видеоролик.

Последнее видео показывает автомобиль, окрашенный в соблазнительный оттенок красного. Конечно, оно не раскрывает какие-то делали, но дает еще раз взглянуть на долгожданное транспортное средство. Визуально, S60 выглядит поразительно похожим на S90 и оснащается агрессивной решеткой радиатора, светодиодными и противотуманными фарами.

Как и следовало ожидать, Volvo предложит S60 во множестве версий, включая самую дорогую Polestar Engineered. Указанный вариант будет использовать фирменный двигатель T8, соединенный с электрическим агрегатом, которые предоставят совокупную отдачу в 409 лошадиных сил и 670 Нм крутящего момента.

В основу новинки ляжет гибкая платформа Scalable Product Architecture (SPA), позволяющая оснащать автомобиль 2,0-литровым турбодизелем в двух вариантах (147 или 187 лошадиных сил), бензиновым двигателем T5 или же 2,0-литровым агрегатом T6, предоставляющим 305 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Отмечается, серийное производство Volvo S60 будет запущено на предприятии марки в Риджвилле, Южная Каролина.