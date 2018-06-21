Audi и Airbus ведут работы по созданию летающего такси

На женевском мотор-шоу три компании: Audi , Italdesign и Airbus представили совместное творение — Pop.Up. Это концепт-модель летающего такси.

Руководство ФРГ подписало договор с Audi, Airbus и некоторыми менее известными компаниями на разработку летательных аппаратов для городского такси.

По мнению представителя Audi Брэма Шота, обсуждаемый тип транспортных средств — это наше не особо далекое будущее.

В указанном выше проекте участники разделились на группы. В частности, автокомпания Audi работает над универсальной кабиной, которая одинаково успешно сможет использоваться как для наземного транспорта, так и для летательного такси. Airbus работает над самим летательным аппаратом.

В кабине летающего такси расположен 49-дюймовый монитор. Управление летательным аппаратом осуществляется голосом и жестами. Никаких рычагов и педалей не предусмотрено.