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Германия одобрила испытания летающего такси в одном из городов
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Германия одобрила испытания летающего такси в одном из городов 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В марте на Женевском автосалоне был представлен концепт аэротакси Pop.Up Next, разрабатываемый Audi и Airbus. Он представлял собой автономную двухместную модульную машину, которая способна передвигаться по земле и по воздуху.
Теперь же стало известно, что правительство Германии подписало на неделе соглашение о намерениях с двумя компаниями, которое подразумевает тестирование летающих такси в окрестностях Ингольштадта, а также в самом городе, передает Bloomberg. «Аэротакси больше не являются одним лишь концептом, они могут позволить нам достичь нового уровня мобильного, — отметил министр транспорта Германии Андреас Шойер. — Они являются большой возможностью для компаний и стартапов, которые уже разрабатывают данную технологию весьма конкретно и успешно». Когда начнутся испытания и как они будут выглядеть, пока не сообщается.
Сегодня некоторые компании, разрабатывающие аэротакси, уже активно проводят тестирование прототипов. Например, в феврале китайская компаний Ehang показала тестовые полеты своего пассажирского дрона; еще ранее, в сентябре прошлого года, было испытано аэротакси разработки немецкой компании Volocopter; компания Airbus, работающая над несколькими проектами летающего такси, провела первый полет аппарата Vahana в январе. Кроме того, недавно Volocopter показала, как могла бы выглядеть инфраструктура для сервиса аэротакси.
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