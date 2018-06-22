Германия одобрила испытания летающего такси в одном из городов

В марте на Женевском автосалоне был представлен концепт аэротакси Pop.Up Next, разрабатываемый Audi Airbus . Он представлял собой автономную двухместную модульную машину, которая способна передвигаться по земле и по воздуху.

Теперь же стало известно, что правительство Германии подписало на неделе соглашение о намерениях с двумя компаниями, которое подразумевает тестирование летающих такси в окрестностях Ингольштадта, а также в самом городе, передает Bloomberg . «Аэротакси больше не являются одним лишь концептом, они могут позволить нам достичь нового уровня мобильного, — отметил министр транспорта Германии Андреас Шойер . — Они являются большой возможностью для компаний и стартапов, которые уже разрабатывают данную технологию весьма конкретно и успешно». Когда начнутся испытания и как они будут выглядеть, пока не сообщается.

Сегодня некоторые компании, разрабатывающие аэротакси, уже активно проводят тестирование прототипов. Например, в феврале китайская компаний Ehang показала тестовые полеты своего пассажирского дрона; еще ранее, в сентябре прошлого года, было испытано аэротакси разработки немецкой компании Volocopter; компания Airbus, работающая над несколькими проектами летающего такси, провела первый полет аппарата Vahana в январе. Кроме того, недавно Volocopter показала, как могла бы выглядеть инфраструктура для сервиса аэротакси.