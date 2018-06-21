Советские пикапы

По эту сторону Атлантики и Тихого океана пикапы не прижились — лишь в Америке (точнее, Америках) и в Австралии эти утилитарные и очень вместительные машины пользуются спросом. Тем не менее, попытки освоить этот сегмент были еще во времена СССР — мы вспомнили самые яркие из них.

ГАЗ-4 Поскольку Горьковский автозавод начинал свою историю с лицензионных копий автомобилей Ford, не удивительно, что уже достаточно скоро, в 1933-ем (год спустя после основания), он освоил выпуск пикапов. Тем не менее, от заморских собратьев ГАЗ-4 отличался достаточно серьезно — сказывался расчет под более суровые условия эксплуатации: так, кабина была позаимствована у грузового ГАЗ-АА, а в кузове имелись откидные скамейки. Грузоподъемность ГАЗ-4, который выпускался с 1933 по 1936 год, составляла 400 килограммов. К слову, тираж машины оказался вполне серьезным как для «пробы пера» — 5265 единиц.

ГАЗ-21 О ГАЗе под номером 21 (который не Волга) мы уже рассказывали нашим читателям в материале, посвященном советским многоколесникам. В общем, единственный экземпляр этого пикапа, оснащенный парой дополнительных пневмокатков между первой и второй осью (для преодоления бездорожья), был создан в 1937 году. В целом, машина, собранная из разных ГАЗов той эпохи, на испытаниях показала себя молодцом, но от ее развития и постановки на конвейер отказался сам главный конструктор ГАЗ-21 — Виталий Андреевич Грачев , который осознал, что для настоящего вездехода нужны не пневмокатки, а привод на все колеса.

ГАЗ-М415

415-ый ГАЗ стал вторым относительно массовым пикапом в СССР — с 1939 по 1941 год их построили 5383 штуки. Грузоподъемность модели составляла вполне приемлемые полтонны, причем «грузом» в заднем кузове могли быть шесть человек — для их относительного удобства были предусмотрены откидные лавки. Серийно модель оснащалась только 50-сильным 4-цилиндровым мотором, однако в 1940-1941 годах были построены прототипы с 6-цилиндровым 85-сильным движком, которые назывались 11-415 и 61-415 — причем последний базировался на полноприводной версии «Эмки» ГАЗ-61 и, помимо другой трансмиссии, имел высокий клиренс. Поскольку машина шла, в основном, на армейские нужды, до наших дней 415-ых пикапов сохранилось очень мало — большую часть из них забрала война.

Иж-27151

Первым массовым пикапом в СССР стал Иж-27151. Он же был единственным по-настоящему народным. Выпускавшийся с 1974 по 1997 год, 27151, как и другие машины из Ижевска, несколько раз обновлялся и, в зависимости от годов выпуска, имел дополнительные числовые индексы. Базой для пикапов всех пикапов СССР стал каблучок 2715. Новая модель оказалась настолько удачной, что даже поставлялась на экспорт — речь идет о модификации «Elite PickUp» с удлиненным грузовым отсеком (в Советском Союзе такой автомобиль назвался Иж-27151-013-01), который продавался в странах Латинской Америки и в Финляндии.

А что же, спрашивается, старший брат Иж — МЗМА? Были ли у него пикапы? Ответ — да, даже несколько. Но только на стадии ходовых прототипов. Все они отличались целевым назначением, а достоверно известно о существовании трех модификаций на базе оригинального 400-го: для работ в условиях пересеченной местности, для работы в связке с прицепом… На сегодняшний день сохранились лишь фото версии, созданной для эксплуатации на бездорожье — ее, помимо пикаповского кузова, выделяют характерные шины с мощными грунтозацепами. Прототип испытывали в 1947 году. К слову, на базе одного из тройки прототипов в конечном итоге был создан вполне массовый аэродромный пусковой агрегат АПА-7 для запуска первых турбореактивных самолетов СССР.

УАЗ-915/915Б (АПА-12/12Б)

Судьбу аэродромного пускового агрегата (АПА) с Москвичом частично разделил и УАЗ-915, хотя если изъять из его грузовой платформы электростартерное оборудование для реактивных двигателей, то получился бы вполне себе обычный пикап на базе ГАЗ-69 с брезентовой крышей — такой себе Chevrolet SSR той эпохи. Опытные образцы машины были готовы менее чем через полгода после старта проектирования — в 1958 году, — а их испытания проводились с 1959-го по 60-ый. Однако в ходе испытаний были выявлены многочисленные недостатки «базы» для АПА, поэтому серийным автомобиль не стал.

НАМИ-049А Целина

Компактный грузовичок НАМИ едва ли можно назвать полноценным пикапом, однако, во-первых, он проектировался с расчетом на роль практичной машины для широких масс (советский кей-кар, если хотите), а во-вторых, многие решения, опробованные на нем, нашли свою реализацию на другом пикапе, о котором скажем чуточку позже. Отправной точкой для 049А Целина стал закрытый внедорожник А049 Огонек, который, в свою очередь, унаследовал массу компонентов от проектного на тот момент ЗАЗ-965. И 049, и 049А были полноприводными, компактными, легкими (снаряженная масса — около 700 килограммов), с большим клиренсом (30 сантиметров) и с независимыми подвесками, что делало их почти неуязвимыми на бездорожье. Но, в силу разных причин, «труженики» от НАМИ так и не стали серийными в 60-е годы, когда были представлены. Зато стали базисом для создания…

ЛуАЗ-13021

Производство пикапа на Луцком автомобильном заводе стартовало за несколько недель до того, как Украина провозгласила независимость. Тем не менее, это событие не остановило выпуск, пускай морально устаревшего, но все же нового автомобиля в кузове пикап, который продержался в строю аж до 1998 года. От обычного 969-го модель 13021 отличалась, прежде всего, удлиненной на полметра колесной базой, а также новыми торсионами и рычагами задней подвески, которые могли выдерживать большую массу. Кабина, как и на других представителях семейства «Волынь», была тентованной. С 1997 по 1998 год пикап выпускался фирмой «Валетта» в Московской области, но в 1998 году предприятие закрылось по причине кризиса в стране.

РАФ-2909

Пикап на базе всем знакомого микроавтобуса был создан перед Олимпийскими играми 1980 года для сопровождения спортсменов-велосипедистов: на задний откидной борт можно было навесить четыре велосипеда, а непосредственно в грузовом отсеке размещались инструменты для ремонта и новые колеса для велосипедов на случай прокола. К слову, прямо с заднего ряда сидений (а пикап был пятиместным) можно было попасть на грузовую платформу — задняя стенка салона имела специальные дверцы. После соревнований машины (а их изготовили 90 штук) передали Спорткомитету СССР. Некоторые из этих пикапов живы по сей день. /m