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Гоночный 56-летний Ferrari продадут за три миллиарда рублей
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Гоночный 56-летний Ferrari продадут за три миллиарда рублей 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги один из самых ценных классических автомобилей в мире — Ferrari 250 GTO. Спорткар использовался в качестве тестовой машины, а в 1962 году, под управлением первого американского чемпиона Формулы-1 Фила Хилла, принимал участие в сицилийской гонке Targa Florio. Оценочная стоимость — 45 миллионов долларов (2,87 миллиарда рублей по текущему курсу).
[Как оживляют раритетные машины: восстановленные Lamborghini, Porsche, Jaguar и другие редкие автомобили] (https://motor.ru/news/recordferrari-01-06-2018.htm)
Ferrari с номером шасси «3413 GT» — третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии.
Спорткар, дважды становившийся победителем Targa Florio, ранее принадлежал постоянному клиенту Ferrari Эдоардо Луальди-Габарди. На «Феррари» он принял участие в десяти гонках, девять из которых выиграл — в том числе, национальный итальянский чемпионат GT.
Текущий владелец автомобиля, бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен, участвовал в различных исторических гонках. За годы владения спорткаром ему удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию и задний мост, а также кузов Series II, установленный ателье Carrozzeria Scaglietti в 1964 году.
В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем спорткара стал неназванный американский коллекционер.
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