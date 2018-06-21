Почему мотор не запускается «на горячую»

В жаркую погоду у некоторых автомобилистов возникает проблема с уже прогретым двигателем. Зачастую запустить его снова не получается. При этом жертвой «горячего пуска» может стать как обладатель бензинового мотора, так и дизельного.

Рассмотрим вкратце основные причины глохнущего горячего мотора и выясним, почему может не запуститься двигатель с инжектором или дизельный агрегат.

Первое, из-за чего исправный мотор может отказать прямо на ходу, это топливо. Если вы только что отъехали от какой-либо ноунейм АЗС с топливом непонятного качества и заглохли, то стоит пенять именно на горючку. Типичными симптомами являются толчки при движении, «дерганая» динамика перед самым моментом отказа.

Если виновато действительно топливо, то, разумеется, следует слить некачественную горючку и прочистить топливную систему. Если топливный фильтр имеет значительный пробег, стоит его заменить. То же самое касается свечей зажигания.

Иногда бывает, что автовладельцы по недомыслию забывают поменять пресловутый топливный фильтр. Если он свой ресурс выработал, то следствием этого могут стать именно такие капризы прогретого мотора. Кроме того, многие автомобилисты считают, что если топливный фильтр относительно чист, то менять его не нужно даже если того требует сетка ТО.

Засоренный воздушный фильтр запросто может привести к чересчур обогащенной топливно-воздушной смеси. Конечно, мотор будет просто захлебываться таким коктейлем и, если и запустится, то с трудом.

Вообще, воздушный фильтр стоит проверять регулярно. Если мотор запускается, как надо, это не значит, что фильтр в порядке. К тому же, свежий фильтр снижает расход топлива.

Изношенный бензонасос обеспечивает двигатель обедненной смесью, что через какое-то время приведет к заглохшему силовому агрегату.

Часто причиной заглохшего посреди дороги автомобиля может стать электрика — неисправный генератор, подающий на аккумулятор недостаточное напряжение и силу тока, является настоящим «ниндзя». Вы и не заметите, что он вышел из строя, пока не встанете.

Автомобиль будет ехать, пока аккумулятор не разрядится. Но бывает, что починить его можно, подтянув ослабший ремень.

Если отказал инжекторный двигатель, стоит пенять сразу на несколько узлов и агрегатов автомобиля. Конечно, стоит тут же обратить внимание на датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала. У первого достаточно красноречивая статистика отказов в жаркую погоду. А ДПКВ просто приведет к тому, что электронный блок управления двигателем откажется запускать мотор.

Не стоит забывать и про датчик массового расхода воздуха, который в жару может отказать. Температура воздуха на входе и выходе может различаться несущественно, что и может привести к некорректной его работе и получению мотором некорректного объема воздуха.

Проблемы с топливными форсунками в современных автомобилях редкость. Тем не менее, не стоит списывать со счетов и такую проблему. И мы уже говорили про бензонасос.

Дизельные моторы, несмотря на немного другое устройство и принцип работы, также подвержены отказам запуска в жару после недолгой остановки. Зачастую к сбоям приводят те же самые узлы, что у бензиновых двигателей с инжектором.

Отличием является топливный насос высокого давления. Он может подвести из-за чрезмерного износа. К примеру, страдают втулки и сальник приводного вала насоса. Если сальник не в порядке, в насос попадает воздух извне, что приводит к невозможности нарастить необходимое давление в предплунжерной камере.

Если вдруг перезапуститься после непродолжительного простоя не удалось, можно посоветовать открыть дроссельную заслонку, нажав на педаль газа. Для верности можно подержать так педаль несколько секунд. Разумеется, это не панацея, но способ.

Но совет, на самом деле, один: следить за всеми вышеперечисленным узлами, которые иногда могут давать сбой в жаркую погоду. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Отчаянный американец использовал домкрат вместо колесаНезависимые АЗС продолжают повышать ценыВласти обозначили потолок цен на бензин