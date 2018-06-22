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Chevrolet Niva стала самой продаваемой автомоделью в SUV-сегменте на авторынке бушных машин РФ в городах миллионниках
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Chevrolet Niva стала самой продаваемой автомоделью в SUV-сегменте на авторынке бушных машин РФ в городах миллионниках 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Исходя из статистических данных отчета автоаналитиков «Автостата», в периоде январь-май был сформирован рейтинг среди автомоделей SUV-сегмента на авторынке бушных машин.
Статистика охватывает пятнадцать российских городов-миллионников.
Наилучшие результаты показала Chevrolet Niva. Эта автомодель признана лучшей в 6-ти городах: Самара (447 экз.), Уфа (275 экз.), Нижний Новгород (245 экз.), Пермь (235 экз.), Воронеж (209 экз.), а также Казань (196 машин).
В Новосибирске лучшие показатели у Honda CR-V (523 экз.). Автомодель LADA 4x4 признана лучшей в Волгограде (217 экз.) и Ростове-на-Дону (141 экз.).
На Петербургском авторынке бушных внедорожников лучшим признан Volkswagen Tiguan (722 экз.), в столице (Москва) — BMW X5 (1117 экз.).
В целом в число автомоделей-любимчиков указанного сегмента вошли: Chevrolet Niva, японская Toyota RAV4, отечественная LADA 4×4, японская Honda CR-V, немецкий Volkswagen Tiguan, немецкий (Бавария) BMW X5.
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