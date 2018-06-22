Chevrolet Niva стала самой продаваемой автомоделью в SUV-сегменте на авторынке бушных машин РФ в городах миллионниках

Исходя из статистических данных отчета автоаналитиков «Автостата», в периоде январь-май был сформирован рейтинг среди автомоделей SUV-сегмента на авторынке бушных машин. Статистика охватывает пятнадцать российских городов-миллионников. Наилучшие результаты показала Chevrolet Niva. Эта автомодель признана лучшей в 6-ти городах: Самара (447 экз.), Уфа (275 экз.), Нижний Новгород (245 экз.), Пермь (235 экз.), Воронеж (209 экз.), а также Казань (196 машин). В Новосибирске лучшие показатели у Honda CR-V (523 экз.). Автомодель LADA 4x4 признана лучшей в Волгограде (217 экз.) и Ростове-на-Дону (141 экз.). На Петербургском авторынке бушных внедорожников лучшим признан Volkswagen Tiguan (722 экз.), в столице (Москва) — BMW X5 (1117 экз.). В целом в число автомоделей-любимчиков указанного сегмента вошли: Chevrolet Niva, японская Toyota RAV4, отечественная LADA 4×4, японская Honda CR-V, немецкий Volkswagen Tiguan, немецкий (Бавария) BMW X5.