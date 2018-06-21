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Топ продаж на рынке SUV в Москве
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Топ продаж на рынке SUV в Москве 

«Автостат Инфо» 23 минуты назад
Топ продаж на рынке SUV в Москве Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на авторынке Москвы в мае 2018 год и выяснили, что среди машин класса SUV наибольшим спросом здесь пользуется, как и прежде, модель Hyundai Creta.
В прошлом месяце покупатели в столице приобрели 670 кроссоверов Hyundai Creta. Спрос на эту модель вырос на 2,3% в сравнении с результатом продаж, зафиксированным в мае прошлого года (655 авто). На второе место столичного рынка SUV в мае вышла модель Volkswagen Tiguan. Объем продаж этого кроссовера вырос на 43% в отчетный период, то есть с 375 до 540 ед. Третье место занимает KIA Sportage с результатом 468 реализованных машин, что на 17,3% выше уровня продаж за май 2017 года — 399 авто. В топ-5 столичного рынка SUV в мае попали также Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Всего было продано 434 внедорожника Nissan X-Trail, на 33% больше, чем годом ранее (326 ед.), а также 378 ед. Mitsubishi Outlander, что на 45% превысило прошлогодние продажи модели (260 авто).
В мае в Москве было продано 19 447 новых машин, о чем говорится в сообщении «Автостат Инфо». Это на 18,6% больше, чем было реализовано здесь годом ранее — 16 393 ед.
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