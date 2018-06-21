Машины с пробегом начали терять популярность

Машины с пробегом в России начали терять популярность

В целом активность российских покупателей на вторичном рынке планомерно растет — как и на рынке новых автомобилей. Однако в некоторых регионах (включая регионы с крупнейшими объемами продаж) популярность автомобилей с пробегом начала снижаться.

С начала года в России сменили хозяев более 2 млн автомобилей, что на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает агентство "Автостат". Однако, по наблюдениям аналитиков агентства, в 34 регионах страны наблюдается спад продаж.

В качестве примера агентство приводит Москву и Подмосковье, как крупнейшие рынки — Московская область лидирует по объемам перепродаж машин с пробегом. При этом уровень реализации автомобильного секонд-хэнда в Московской области снизился на 1,9%, а в самой столице — на 3,2%.

Лидером по падению активности покупателей на вторичном рынке стала Ингушетия, где продажи сократились на 17,4%. Чем объясняется такой выборочный спад продаж, эксперты не уточняют.

В остальных регионах страны продажи по-прежнему растут. К примеру, в Удмуртии за время с начала года было продано на 45,8% больше подержанных машин, чем в прошлом году, а в Чечне и Дагестане — на 22,8% и 16,8% соответственно.