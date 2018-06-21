Новый Audi A8 предстал в уникальном рекламном формате

Бренд Audi в рамках кампании в поддержку запуска нового автомобиля Audi A8 использовал инновационный формат ТВ-интеграции.

Стилизованная рекламная коммуникация, следующая за прямым эфиром новостей на телеканале РБК , переносит телезрителя на заднее сиденье нового А8. Таким образом, новостной выпуск впервые на российском телевидении заканчивается на автомобильном дисплее.

Аудитория канала РБК смогла, не отрываясь от телеэкрана, оказаться в салоне абсолютно нового Audi A8 и рассмотреть детали интерьера, особенно широкоформатные сенсорные экраны, встроенные в подголовники передних сидений. Они прекрасно дополняют атмосферу роскошного комфорта для пассажиров на задних сиденьях премиум-седана.

На российском рынке столь оригинальный, нативный и креативный формат для подобного типа интеграций использован впервые. Он помог раскрыть уникальные преимущества нового Audi A8 и повысить интерес аудитории к модели.

Идея механики принадлежит агентству Young&Rubicam Moscow. Реализацией проекта занимались PHD и РБК.

Павел Мордюков, креативный директор Young&Rubicam Moscow:

Идея, воплощенная на стыке креатива и медиа, стирает границу между нативным ТВ-контентом и рекламной коммуникацией. Умная и уникальная концепция, реализованная в релевантном для аудитории канале, призвана соответствовать преимуществам искусственного интеллекта новой А8. Цель такого ультрасовременного медийного решения — продемонстрировать сенсорные мониторы данной модели и подчеркнуть максимальный комфорт для пассажира на заднем сиденье.

Олеся Козлова, Marketing Director Audi Russia:

Неожиданный и премиальный формат коммуникации безупречно подходит нашей марке. На сегодняшний день новый автомобиль Audi A8 является самым технологичным среди седанов представительского класса. Бренд Audi всегда отличался и выделялся умением открывать и использовать инновационные медиаформаты, обращая на себя внимание.

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD:

Сегодня мы все занимаемся поиском и освоением новых инструментов и каналов для рекламной коммуникации: огромные возможности в digital, использование Big Data, точечный таргетинг и классические медиа в «новом прочтении». В проекте для нового Audi A8 нам как раз удалось воплотить свежий и во многом уникальный подход к такому традиционному формату, как телевизионная реклама. За период кампании мы охватили более 50% недельной аудитории канала. Мы очень благодарны клиенту за смелость и команде РБК за помощь в реализации проекта!

Команда проекта:

Любомир Найман — Head of Audi Russia

Олеся Козлова — Marketing Director Audi Russia

Инна Нахшунова — ATL Team Leader

Анна Желтова — Senior ATL Communication Manager

Young & Rubicam Moscow:

Екатерина Нерсесян — Account Supervisor

Павел Мордюков — Executive Creative Director

Виктор Виз — Senior Art Director

Евгений Звягин — Copywriter

Юлия Грейс — Media Director

Вадим Сигаев — Group Account Director

Никита Малахов — Senior Media Planner

Ксения Дюжева — Special Projects Manager

Анастасия Коробейникова — Special Projects Junior Manager

Дизайнерская группа телеканала РБК