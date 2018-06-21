Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе за 5 месяцев

Аналитики назвали самые продаваемые модели новых автомобилей в январе—мае 2018 года в 44 странах Европы, включая Россию, Украину, Турцию и Молдову.

Рейтинг возглавил Volkswagen Golf с продажами на уровне почти 243 тыс. штук, что на 8,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах VW Polo (161 тыс. штук и снижение на 3,6%) и Renault Clio (161 тыс. штук, +0,3%), подсчитали в Focus2Move.

Эксперты зафиксировали рост продаж Lada Vesta в России и других странах за 5 месяцев на 44%, до 41,5 тыс. штук, что позволило модели подняться в рейтинге топ-100 с 70 на 56 место. Также выросли продажи Lada Granta — на 10,3%, до 38,3 тыс. штук, но место в рейтинге изменилось с 55 на 65.

Продажи легковых автомобилей в мире растут с 2009 года в пределах 2—3% в год. За последние пять лет мировые продажи новых автомобилей возросли с 80 млн до 94 млн единиц. В 2018 году прогнозируется рост авторынка до 98 млн легковых автомобилей, а в 2019 году — свыше 100 млн единиц.