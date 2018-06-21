Перегонщики превратили польскую деревню в автокладбище

Поляки ополчились на перегонщиков из Украины.

Жители деревни Гребенне Томаш Баарт опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост о предпринимателях, которые зарабатывают на перегоне автомобилей на Украину. По его словам, если машина по пути сломалась, ее бросают в его родном селе недалеко от пограничной зоны. Баарт пишет, что от автомобилей избавляются даже при малейшей неисправности, от чего улицы Гребенне буквально превратились в парковку для автохлама.

На опубликованных поляком снимках видно, что некоторые машины бросают на прямо на дороге, другие — на лужайках у жилых домов. Одни автомобили находятся в весьма плачевном состоянии — с выбитыми стеклами и на спущенных колесах. Другие, напротив, не имеют видимых повреждений и нетронуты вандалами.