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Перегонщики превратили польскую деревню в автокладбище
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Перегонщики превратили польскую деревню в автокладбище 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Поляки ополчились на перегонщиков из Украины.
Жители деревни Гребенне Томаш Баарт опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост о предпринимателях, которые зарабатывают на перегоне автомобилей на Украину. По его словам, если машина по пути сломалась, ее бросают в его родном селе недалеко от пограничной зоны. Баарт пишет, что от автомобилей избавляются даже при малейшей неисправности, от чего улицы Гребенне буквально превратились в парковку для автохлама.
На опубликованных поляком снимках видно, что некоторые машины бросают на прямо на дороге, другие — на лужайках у жилых домов. Одни автомобили находятся в весьма плачевном состоянии — с выбитыми стеклами и на спущенных колесах. Другие, напротив, не имеют видимых повреждений и нетронуты вандалами.
На фото можно заметить брошенные Volkswagen Passat Variant B3, рестайлинговый Peugeot 406, хэтчбек Volkswagen Golf III, Volkswagen Golf Variant III, Opel Vectra B, BMW 3 Series E36, Audi A6 Avant C5, Honda Civic, Skoda Octavia, Ford Focus первого поколения, а также Volkswagen Polo и Volkswagen Passat Varian B4.
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