Жители Воронежа засняли шикарный спорткар за 6,5 млн рублей

В сети интернет появилось фото, сделанное одним из жителей Воронежа с изображением шикарного Lexus RC F. Соцсети принялись оживленно обсуждать увиденное.

Да, спорткупе, запечатленное на проспекте революции в городе Воронеж смотрится превосходно!

Про обсуждаемую автомодель известно, что такие машины начали выпускать серийно с 2014 года.

Приставка F в названии автомодели акцентирует внимание на том, что данный автомобиль оснащен спортивным мотором.

Силовой агрегат обсуждаемой автомодели представлен пятилитровой «восьмеркой» в тандеме с восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Разгон до 100 кмч машина набирает за 4,5 секунды. Скоростной максимум зафиксирован на отметке 270 кмч.

Пользователи соцсетей высказывали различные мысли. Кто-то писал, что был бы не прочь промчаться за рулем такого красавца, а кто-то даже нашел негатив в данных снимках, сообщив, что простому человеку такая машина недоступна.