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Жители Воронежа засняли шикарный спорткар за 6,5 млн рублей
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Жители Воронежа засняли шикарный спорткар за 6,5 млн рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети интернет появилось фото, сделанное одним из жителей Воронежа с изображением шикарного Lexus RC F. Соцсети принялись оживленно обсуждать увиденное.
Да, спорткупе, запечатленное на проспекте революции в городе Воронеж смотрится превосходно!
Про обсуждаемую автомодель известно, что такие машины начали выпускать серийно с 2014 года.
Приставка F в названии автомодели акцентирует внимание на том, что данный автомобиль оснащен спортивным мотором.
Силовой агрегат обсуждаемой автомодели представлен пятилитровой «восьмеркой» в тандеме с восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Разгон до 100 кмч машина набирает за 4,5 секунды. Скоростной максимум зафиксирован на отметке 270 кмч.
Пользователи соцсетей высказывали различные мысли. Кто-то писал, что был бы не прочь промчаться за рулем такого красавца, а кто-то даже нашел негатив в данных снимках, сообщив, что простому человеку такая машина недоступна.
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