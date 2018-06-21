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ТОП-10 автобестселлеров от экспертов Европейского авторынка
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ТОП-10 автобестселлеров от экспертов Европейского авторынка 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты выложили ТОП-10 автомоделей мега бестселлеров за последние пять месяцев в Европе.
Непререкаемым лидером автомобильные эксперты нарекли автомодель Volkswagen Golf. Авто такого типа приобрели 242700 европейцев (+8,1%).
Второе место досталось родственнику лидера — Volkswagen Polo. Автомобиль такой марки реализовано 161100 экземпляров (-3,6%).
Уступив совсем немного, Renault Clio занял 3-ю ступень рейтинга, с показателем реализации 160900 экземпляров (+0,3%).
Ford Fiesta вышел на 4-ую позицию (135900 экз. -4%). Закрыл пятерку Европейского ТОП-10 — Nissan Qashqai. Машину приобрели 132100 жителей Европы (+1%).
В том числе к обсуждаемому рейтингу примкнули: Skoda Octavia (125400 ед. +9.6%), Volkswagen Tiguan (125300 ед. +2.7%). Ford Focus (116900 ед. +3.7%), Peugeot 208 (112900 ед. +2.9%). Замкнул Европейский ТОП-10 — Citroen C3 (101000 ед. -3.7%).
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