ТОП-10 автобестселлеров от экспертов Европейского авторынка

Автоэксперты выложили ТОП-10 автомоделей мега бестселлеров за последние пять месяцев в Европе.

Непререкаемым лидером автомобильные эксперты нарекли автомодель Volkswagen Golf . Авто такого типа приобрели 242700 европейцев (+8,1%).

Второе место досталось родственнику лидера — Volkswagen Polo . Автомобиль такой марки реализовано 161100 экземпляров (-3,6%).

Уступив совсем немного, Renault Clio занял 3-ю ступень рейтинга, с показателем реализации 160900 экземпляров (+0,3%).