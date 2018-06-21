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BMW 1 Series Sedan вышел за рамки Поднебесной
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BMW 1 Series Sedan вышел за рамки Поднебесной 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Теперь компактный седан можно будет купить не только в Китае, но и на мексиканском рынке, на котором модель будет доступна в двух модификациях.
Впервые машина BMW 1 Series Sedan показалась два года назад и тогда производители позиционировали модель, как автомобиль, созданный специально для китайского рынка, поэтому вопрос о расширении границ реализации отпал сам собой. Но, теперь четырёхдверку будут продавать и в Мексике.
Под капотом у машины может стоять полуторалитровый мотор с отдачей в сто тридцать шесть лошадиных сил, который работает вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Таким образом, авто наберёт первую сотню за девять с половиной секунд. Максимальная же скорость движения составит двести двенадцать лошадиных сил. В топовой модификации седан получит двухлитровый мотор с отдачей в сто девяносто восемь лошадиных сил, который будет работать с коробкой автомат на восемь ступеней. В этом случае до первой сотни машина разгонится за семь с половиной секунд, а максимальная скорость составит двести тридцать пять километров в час.
Ходят слухи, что BMW 1 Series Sedan может добраться до американского рынка, а со временем — и до европейского.
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