BMW 1 Series Sedan вышел за рамки Поднебесной

Теперь компактный седан можно будет купить не только в Китае, но и на мексиканском рынке, на котором модель будет доступна в двух модификациях.

Впервые машина BMW 1 Series Sedan показалась два года назад и тогда производители позиционировали модель, как автомобиль, созданный специально для китайского рынка, поэтому вопрос о расширении границ реализации отпал сам собой. Но, теперь четырёхдверку будут продавать и в Мексике.

Под капотом у машины может стоять полуторалитровый мотор с отдачей в сто тридцать шесть лошадиных сил, который работает вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Таким образом, авто наберёт первую сотню за девять с половиной секунд. Максимальная же скорость движения составит двести двенадцать лошадиных сил. В топовой модификации седан получит двухлитровый мотор с отдачей в сто девяносто восемь лошадиных сил, который будет работать с коробкой автомат на восемь ступеней. В этом случае до первой сотни машина разгонится за семь с половиной секунд, а максимальная скорость составит двести тридцать пять километров в час.

Ходят слухи, что BMW 1 Series Sedan может добраться до американского рынка, а со временем — и до европейского.