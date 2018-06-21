Седан BMW первой серии всё же выбрался за пределы Китая

Компактную «четырехдверку» начали продавать в Мексике. В этой стране новинка доступна в двух модификациях.

BMW 1 Series Sedan дебютировал осенью 2016 года на автосалоне в Гуанчжоу, выпуск модели налажен в Китае на заводе СП баварского концерна и компании Brilliance . Изначально в BMW «четырехдверку» позиционировали в качестве модели только для китайского рынка, однако теперь седан появился еще и в Мексике.

Седан построен на переднеприводной платформе UKL, которая также лежит в основе автомобилей MINI и компактвэна BMW второй серии. По своим габаритам BMW 1 Series Sedan почти совпадает с Audi A3 Sedan: длина равна 4 456 мм, ширина — 1 803 мм, высота — 1 446 мм, колесная база — 2 670 мм.

Мексиканским покупателями седан первой серии доступен в двух модификациях. Под капотом версии 118i установлен бензиновый трехцилиндровый мотор 1.5 мощностью 136 л.с., который сочетается с шестиступенчатым «автоматом». С таким мотором автомобиль наберет первую «сотню» за 9,4 секунды, максимальная скорость — 212 км/ч. BMW 120i Sedan оснащен 192-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 и 8АКП. Эта версия разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, «максималка» — 235 км/ч. В Китае модель представлена с теми же двигателями, плюс у «поднебесного» седана есть версия 125i с двухлитровым движком мощностью 231 л.с. (6,8 секунды, 250 км/ч).

Для BMW 1 Series Sedan предусмотрены: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, спортивные кресла, мультимедийная система.

Цена 118i стартует с отметки в 489 900 песо, что эквивалентно примерно 1 523 000 рублей по текущему курсу. Версия 120i обойдется минимум в 569 900 песо — это около 1 772 000 рублей. Для сравнения, Audi A3 со 150-сильным мотором 1.4 TFSI в Мексике стоит от 439 900 песо (около 1 368 000 рублей). Отметим, у модели Ауди есть полноприводная версия, тогда как седану BMW такой вариант пока не положен.

По неофициальным данным, в следующем году BMW 1 Series Sedan доберется до США. Появится ли «четырехдверка» в Европе — пока неизвестно. Между тем скоро на глобальный рынок выйдет седан Mercedes-Benz A-Class, так что не исключено, что четырехдверная «единичка» все же составит конкуренцию модели Mercedes и в Старом свете.

По материалам: www.kolesa.ru