Новый Volvo XC90 оснастят автопилотом

Очередная генерация кроссовера Volvo XC90 будет способна автономно двигаться по общественным дорогам.

На торговых площадках модернизированная версия появится не ране 2021 года.

Помимо озвученной системы автономного управления XC90 Volvo оставит традиционные способы вождения, где «главным действующим лицом» выступает водитель.

Знакомство с будущим автономным Volvo XC90 состоялось в рамках презентации нового седана Volvo S60 , а также первого завода автобренда из Швеции на территории Соединенных Штатов.

Нужно отметить, что предполагаемые беспилотники производитель намерен собирать в США, на заводе в Южной Каролине. Также в североамериканской стране автомобильный бренд планирует получить разрешение на автономное управление машинами.