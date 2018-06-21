Volvo XC90 c 2021 года будет полностью беспилотным

Компания Volvo уже в 2021 году планирует представить полностью беспилотный автомобиль — им станет новое поколение XC90. С 2021 года автомобиль будут выпускать на новом заводе компании в Чарльстоне, США.

На вчерашней презентации третьего поколения седана S60 старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании Хенрик Грин заявил, что новый беспилотный Volvo XC90 будет действительно беспилотным. «Вы сможете есть, спать, работать, смотреть кино, отдыхать и вообще, заниматься чем угодно», — заявил он.

На данный момент компания проводит испытания системы автономного управления транспортным средством четвертого уровня. Тем не менее, это не совсем беспилотник. Система сможет самостоятельно управлять автомобилем лишь на тех дорогах, которые имеются у нее в базе.

Запуск системы состоится на новом XC90 и будет доступен лишь опционально — система обойдется недешево. По словам Грина, долларовая цена будет иметь четыре нуля. Работать она будет с помощью детализированных карт, лидара и облачных вычислений.