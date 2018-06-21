На торги выставлен сверхмощный Dodge Charger с мотором от катера

Уникальный масл-кар продают за шестизначную сумму, которую продавцы постеснялись обнародовать.

Этот Dodge Charger 1970 года выпуска, получивший название Tantrum, был звездой тюнинг-шоу SEMA 2015 года. И неудивительно — идеальное состояние кузова с применением деталей из углеволокна, пробег в 66 километров и, что самое важное — двигатель V8 твинтурбо объемом 9 литров, который выдает головокружительные 1 650 л.с. ! Тюнеры из SpeedKore Performance особо подчеркивают, что это не обычный автомобильный «движок», а мотор компании Mercury Marine, предназначающийся для судов.

Автомобиль выставлен на продажу в Fusion Luxury Motors в Чатсворт, штат Калифорния. Стартовая цена лота не называется — прежде, чем принять участие в торгах, потенциальному покупателю необходимо связаться с продавцом и подтвердить серьезность своих намерений.

Как сообщает MotorAuthority.com будущим владельцам предстоит расстаться с шестизначной суммой.