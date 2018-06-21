Chevrolet Niva лидирует на вторичном рынке SUV в городах-миллионниках

Подведены итоги продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников вторичного российского авторынка.

Исследование рынка новых «легковушек» российского рынка в сегменте SUV, проведенное аналитическим агентством «Автостат» в городах с населением свыше 1 миллиона человек, позволило выявить наиболее востребованные модели класса SUV по итогам продаж за пять месяцев текущего года.

Эксперты агентства составили свой рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников, базирующийся на статистике 15 городов-миллионников. В него вошли следующие автомобили:

Chevrolet Niva

Внедорожник Chevrolet Niva лидирует по продажам в шести городах из 15. Наибольшее количество перепродаж зафиксировано в Самаре — 447 единиц, УФЕ — 275 штук, Нижнем Новгороде — 245 автомобилей, Перми — 235 машин, Воронеже — 209 экземпляров и Казани — 196 внедорожников.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером в четырех городах Урала и Сибири: Красноярск (279 штук), Омск (248 единиц), Екатеринбург (208 автомобилей) и Челябинск (122 машины). В Новосибирске лидером стал Honda CR-V с 523 перепроданными экземплярами.

Lada 4×4 возглавил рейтинг продаж в двух городах с населением, превышающим один миллион человек: в период с января по май эта модель сменила своих владельцев в Волгограде 217 раз и в Ростове-на-Дону — 141 раз.

BMW X5 На рынке Санкт-Петербурга наиболее востребованным SUV с пробегом стал Volkswagen Tiguan с объемом продаж 722 машины. В Москве же на первом месте оказался BMW X5 — 1 117 автомобилей сменили своих владельцев.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал общероссийский рейтинг ТОП-10 кроссоверов и внедорожников вторичного рынка.

По материалам: www.kolesa.ru