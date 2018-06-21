Названы 6 популярных внедорожников с пробегом в города-миллионниках

Аналитики изучили вторичный рынок крупных городов России и составили рейтинг самых продаваемых моделей сегмента SUV.

По итогам пяти месяцев текущего года, в 15 городах с населением более 1 млн человек лидером рынка подержанных внедорожников оказалась Chevrolet Niva. В топ-3 вошли Toyota RAV4 и Lada 4x4. Согласно исследованию «Автостата», в рейтинг также попали Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Примечательно, что Chevrolet Niva «завоевал» сразу шесть городов-миллионников: Самару, где было перепродано 447 таких внедорожников, Уфу (275 шт.), Нижний Новгород (245 шт.), Пермь (235 шт.), Воронеж (209 шт.) и Казань (196 шт.). Японский кроссовер RAV4 чаще всего перепродавали жители Красноярска (279 шт.), Омска (248 шт.), Екатеринбурга (208 шт.) и Челябинска (122 шт.), а Honda CR-V возглавила сегмент подержанных SUV в Новосибирске. В Волгограде (217 шт.) и Ростове-на-Дону (141 шт.) чаще всего покупали б/у Lada 4x4.

Москвичи отдали предпочтение BMW X5 (1 117 шт.), а жители Санкт-Петербурга — Volkswagen Tiguan (722 шт.).