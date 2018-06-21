Подражатель нового Santa Fe от Haima: первые фото конвейерного варианта

Новый кроссовер китайской марки выйдет на домашний рынок в следующем году. Модель предложат с тремя турбированными двигателями.

Весной этого года компания Haima представила концептуальный кросс SG00. Передняя часть прототипа выполнена в стиле Hyundai Santa Fe нового поколения, лишь недавно стартовавшего в Корее. Теперь же появились снимки «китайца», который встанет на конвейер, — фото опубликовало «поднебесное» издание Auto.163. Судя по кадрам, товарный кроссовер Haima в целом сохранит дизайн прототипа, разве что задние фонари у серийной модели будут другими, без перемычки. Интерьер тоже копирует концепт, разница лишь в «приборке» — у машины на фото она с «колодцами», тогда как у прототипа была цифровая. Вероятно, виртуальная «приборка» достанется топовым версиям серийной модели.

Haima SG00 построен на новой платформе HMGA (Haima Global Architecture) с задней многорычажной подвеской (прежние модели китайской марки в основном базируются на старой «тележке» от Mazda ). Длина прототипа равна 4 565 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 682 мм, колесная база — 2 630 мм. Скорее всего, у товарного кроссовера будут такие же габариты.

Новый «паркетник» Haima предложат с тремя бензиновыми турбомоторами: трехцилиндровым 1.2 (148 л.с.), четырехцилиндровыми 1.5 (163 л.с.) и 1.6 (184 л.с.). Для кроссовера предусмотрены «механика», «автомат» и преселективный «робот». Позже у новинки еще может появиться гибридная версия. Привод же у всех модификаций предположительно будет только передним — полноприводные SUV в Китае спросом не пользуются.

В список оборудования кроссовера войдут системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамный люк.

В серию новый кросс отправят в 2019 году. В линейке Haima он окажется на ступеньку выше «паркетника» S5. Кстати, «эс-пятый» недавно сменил поколение — модель второй генерации также представили весной 2018-го, в продажу она поступит в ближайшее время. Новый Haima S5 тоже построен на платформе HMGA.

Напомним, В России Хайма свернула продажи еще в 2016-м, у нас были представлены кроссовер Haima 7 и седан M3. В прошлом году представители китайской марки заявили о том, что поставки машин в РФ будут возобновлены, к нам планировали привезти S5 первой генерации и рестайлинговую «семерку». Однако продажи так и не стартовали, о возвращении Haima в нашу страну больше не слышно.

По материалам: www.kolesa.ru