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Volkswagen запатентовал «ушастые» кресла
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Volkswagen запатентовал «ушастые» кресла 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
«Мотор» обнаружил патент на необычные кресла, зарегистрированный в этом году концерном Volkswagen AG. Они имеют необычную конструкцию и чрезвычайно развитый подголовник «обнимает» голову седока с двух сторон.
Сиденья могут быть выполнены как в индивидуальном одноместном варианте, так и в виде двухместного диванчика. Их главная особенность — чрезвычайно развитый подголовник, интегрированный со спинкой.
С обеих сторон подголовника сделаны крупные «уши»-приливы. Внешне это напоминает кресла в сидячих вагонах некоторых поездов или гоночные кресла нового поколения с боковой защитой головы.
Судя по компьютерным изображениям, спинки сидений выполнены складными — так что можно предположить, что это задние сиденья. Вероятно, их создали перспективного минивэна или даже микроавтобуса. Машины, для которых эти кресла могут использоваться, в самом патенте не указаны.
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