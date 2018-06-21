Volkswagen запатентовал «ушастые» кресла

«Мотор» обнаружил патент на необычные кресла, зарегистрированный в этом году концерном Volkswagen AG. Они имеют необычную конструкцию и чрезвычайно развитый подголовник «обнимает» голову седока с двух сторон.

Сиденья могут быть выполнены как в индивидуальном одноместном варианте, так и в виде двухместного диванчика. Их главная особенность — чрезвычайно развитый подголовник, интегрированный со спинкой.

С обеих сторон подголовника сделаны крупные «уши»-приливы. Внешне это напоминает кресла в сидячих вагонах некоторых поездов или гоночные кресла нового поколения с боковой защитой головы.

Судя по компьютерным изображениям, спинки сидений выполнены складными — так что можно предположить, что это задние сиденья. Вероятно, их создали перспективного минивэна или даже микроавтобуса. Машины, для которых эти кресла могут использоваться, в самом патенте не указаны.