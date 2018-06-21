Создателю ВАЗ 2110 не понравился новый Х-дизайн LADA

Разработчик дизайна «десятки» Владимир Ярцев раскритиковал икс-стиль новинок «АВТОВАЗа»

Автомобильный дизайнер в интервью изданию Колеса.ру высказался о новом облике автомобилей « Лада »:

известный автолюбителям как создатель дизайна «десятки», дал интервью одному из ведущих автомобильных изданий России, в котором прокомментировал уход LADA PRIORA и высказал собственное мнение о ИКС стиле новых моделей бренда.

Они однозначно привлекают внимание, но я не принимаю такой автомобиль — нет желания подойти и восхищаться им. В профиль он получился какой-то слишком вычурный. Это моё личное мнение.

В то же время Ярцев подчеркнул, что с приходом в «АВТОВАЗ» Стива Маттина , автомобили стали более интересными, более европейскими. Я даже интересуюсь у европейских дилеров, как они продаются… Очень много нареканий на качество.

Высказал свое мнение создатель «десятки» и в отношении «Приоры». На вопрос, не поспешили ли со снятием этой модели с производства, он ответил:

Поздновато, я считаю. Если вы посмотрите на смену моделей на Западе, то увидите, что они делают это гораздо быстрее, а фейслифт вообще появляется через два года после начала производства. Я думаю, что этот автомобиль уже своё отжил.