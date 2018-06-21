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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России
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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
По итогам 5 месяцев этого года в 15 российских городах-миллионниках первые места вторичного рынка SUV заняли Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Lada 4x4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и BMW X5. Об этом пишет «Автостат».
Более половина автопарка России — отечественного производства…
Первое место у Chevrolet Niva, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в 6 городах. Помимо Самары, в которой за пять месяцев текущего года было перепродано 447 единиц Chevrolet Niva, эта модель также лидирует в Уфе (275 шт.), Нижнем Новгороде (245 шт.), Перми (235 шт.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 шт.).
В четырех городах Урала и Сибири на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников первенствует Toyota RAV4: Красноярск (279 шт.), Омск (248 шт.), Екатеринбург (208 шт.) и Челябинск (122 шт.).
В Новосибирске первое место у Honda CR-V (523 шт.). Еще в двух городах-миллионниках России отметился отечественный внедорожник Lada 4x4. Так, за пять месяцев 2018 года его больше всего перепродавали в Волгограде (217 шт.) и Ростове-на-Дону (141 шт.).
В Санкт-Петербурге лидером среди SUV с пробегом стал Volkswagen Tiguan с результатом 722 автомобиля. В Москве лидирует BMW X5: в январе-мае 2018 года — 1117 перепродаж.
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