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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России
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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников с пробегом аналитики составляли по российским городам с населением более 1 млн человек. В списке лидеров — автомобили из России и Японии.
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