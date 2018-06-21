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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России
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Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников с пробегом аналитики составляли по российским городам с населением более 1 млн человек. В списке лидеров — автомобили из России и Японии.
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