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Американцы назвали самые качественные авто в мире
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Самыми качественными автомобилями оказались корейские 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
В США опубликован очередной рейтинг надежности новых автомобилей. Пьедестал среди брендов оккупировали корейские производители, а самым надежным автомобилем среди новых назван Porsche.
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