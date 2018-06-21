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Американцы назвали самые качественные авто в мире
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Самыми качественными автомобилями оказались корейские
Вести.Ru
14 минут назад
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Фото:
Car.ru
В США опубликован очередной рейтинг надежности новых автомобилей. Пьедестал среди брендов оккупировали корейские производители, а самым надежным автомобилем среди новых назван
Porsche
.
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