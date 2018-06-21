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На Нюрбургринге проходят тесты «заряженного» Renault Megane
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На Нюрбургринге проходят тесты «заряженного» Renault Megane 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
Горячий вариант пятидверного седана Renault Megane RS был представлен еще минувшей осенью во Франкфурте. Но теперь на трассе Нюрбургринга была замечена еще более «заряженная» версия — RS Trophy.
Дебютная модель располагала 280-сильным мотором, тогда кК новинку производитель обещает оснастить более мощным 1,8-литровым турбодвигателем — на 300 л.с.
Однако это только предположения, так как официальной версии по поводу того, как французы добьются большей производительности от пятидверного хэтча, пока озвучено не было.
В объективы папарацци попал Mégane RS Trophy без камуфляжа, что говорит о том, что испытаниям подвергался именно силовой агрегат. Модернизация экстерьера «горячего» Renault Mégane RS Trophy вероятно еще впереди.
Согласно сообщениям инсайдеров, производитель не ограничится на данной мощности Renault Megane и в следующем году примется за разработку еще более производительной версии — Trophy-R, которая будет призвана конкурировать с «горячем» Mercedes-AMG A35.
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