На Нюрбургринге проходят тесты «заряженного» Renault Megane

Горячий вариант пятидверного седана Renault Megane RS был представлен еще минувшей осенью во Франкфурте. Но теперь на трассе Нюрбургринга была замечена еще более «заряженная» версия — RS Trophy.

Дебютная модель располагала 280-сильным мотором, тогда кК новинку производитель обещает оснастить более мощным 1,8-литровым турбодвигателем — на 300 л.с.

Однако это только предположения, так как официальной версии по поводу того, как французы добьются большей производительности от пятидверного хэтча, пока озвучено не было.

В объективы папарацци попал Mégane RS Trophy без камуфляжа, что говорит о том, что испытаниям подвергался именно силовой агрегат. Модернизация экстерьера «горячего» Renault Mégane RS Trophy вероятно еще впереди.

Согласно сообщениям инсайдеров, производитель не ограничится на данной мощности Renault Megane и в следующем году примется за разработку еще более производительной версии — Trophy-R, которая будет призвана конкурировать с «горячем» Mercedes-AMG A35.