В Японии поступил в продажу универсал нового поколения Mazda Familia Van

Официальные представители именитого японского автобренда объявили о старте продаж автоновинки — Mazda Familia Van.

Если перевести по актуальному курсу стоимость обсуждаемого универсала в рублевый эквивалент, получится около 918000.

По силовой части машину оснастили полуторалитровым «атмосферником» на 109 л.с. Роль трансмиссии может выполнять как механическая, так и автоматическая коробка.

Оснащение автомодели даже в базовой версии приятно порадует наличием современной системы безопасности, климатического контроля, мультимедиа системы, противоугонной сигнализации, а также парктроника.

По желанию заказчика машину за дополнительную плату могут оснастить полным приводом. Также клиенту предлагается много других опций, которые не входят в основную комплектацию автомодели.

Про возможные поставки на российский авторынок автопроизводитель пока что не сообщал. Стоимость автоновинки варьируется от 1,59 до 1,87 млн иен (в рублях около — 918000-1085000).