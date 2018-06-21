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В Японии поступил в продажу универсал нового поколения Mazda Familia Van
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В Японии поступил в продажу универсал нового поколения Mazda Familia Van 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Официальные представители именитого японского автобренда объявили о старте продаж автоновинки — Mazda Familia Van.
Если перевести по актуальному курсу стоимость обсуждаемого универсала в рублевый эквивалент, получится около 918000.
По силовой части машину оснастили полуторалитровым «атмосферником» на 109 л.с. Роль трансмиссии может выполнять как механическая, так и автоматическая коробка.
Оснащение автомодели даже в базовой версии приятно порадует наличием современной системы безопасности, климатического контроля, мультимедиа системы, противоугонной сигнализации, а также парктроника.
По желанию заказчика машину за дополнительную плату могут оснастить полным приводом. Также клиенту предлагается много других опций, которые не входят в основную комплектацию автомодели.
Про возможные поставки на российский авторынок автопроизводитель пока что не сообщал. Стоимость автоновинки варьируется от 1,59 до 1,87 млн иен (в рублях около — 918000-1085000).
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