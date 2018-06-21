Автор ВАЗ-2110 раскритиковал нынешний образ LADA

Многим российским автомобилистам известно имя Владимира Ярцева, который в свое время разработал дизайн знаменитой «десятки».

В одном из последних интервью автор ВАЗ-2110 раскритиковал внешний облик нынешних автомобилей LADA

В частности ему остались непонятны боковые части автомобиля с выштамповками на дверях. Владимир Ярцев считает, что они не ремонтопригодны и не вызывают восхищения, так как имеют слишком вычурный профиль.

Хотя создатель экстерьера «десятки» признается, что с приходом в руководство Стива Маттина автомобили российского автогиганта стали более европейскими.