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Автор ВАЗ-2110 раскритиковал нынешний образ LADA
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Автор ВАЗ-2110 раскритиковал нынешний образ LADA 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Многим российским автомобилистам известно имя Владимира Ярцева, который в свое время разработал дизайн знаменитой «десятки».
В одном из последних интервью автор ВАЗ-2110 раскритиковал внешний облик нынешних автомобилей LADA.
В частности ему остались непонятны боковые части автомобиля с выштамповками на дверях. Владимир Ярцев считает, что они не ремонтопригодны и не вызывают восхищения, так как имеют слишком вычурный профиль.
Хотя создатель экстерьера «десятки» признается, что с приходом в руководство Стива Маттина автомобили российского автогиганта стали более европейскими.
Также Ярцев высказался по поводу модели LADA Priora, которая уже давно изжила себя и привел в пример западные бренды, которые занимаются фейслифтингом уже через два месяца после выхода свежей версии на рынок.
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