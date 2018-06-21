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Toyota придумала беспилотник с велосипедными педалями
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Toyota придумала беспилотник с велосипедными педалями 

Motor.ru 22 минуты назад
Фото: Motor.ru
Американское подразделение Toyota Motor Engineering & Manufacturing запатентовало систему подзарядки электромобилей от генератора с педальным приводом. Такое решение планируется использовать в беспилотных такси. Об этом сообщает AutoGuide.
Используя педальный узел, беспилотники смогут дольше оставаться на линии и реже отправляться на зарядную станцию. Стимулировать пассажиров самостоятельно подзаряжать батареи предполагается путем снижения стоимости проезда соразмерно выработанной энергии.
В прошлом году Toyota предложила использовать сложную систему зеркал, чтобы сделать передние стойки «прозрачными» для водителя, а также запатентовала специальный поддон, который позволит не терять мелкие предметы под сиденьями автомобиля.
Ранее компания Ford описала концепцию беспилотного транспортного средства с цилиндрическим салоном, похожим на карусель. По замыслу производителя, в центре пассажирского отсека установлен стол, вокруг которого расположены кресла. При этом пол может поворачиваться относительно базы машины.
В 2015 году Ford запатентовал несколько конфигураций салонов беспилотников: с трансформируемым диваном и креслами, частично убирающимися в переднюю панель.
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